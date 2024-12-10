Стало известно, кому в Евросоюзе создаст проблемы Трамп

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США создаст проблемы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов объединения, передает ТАСС.

Указывается, что «Трамп никогда особо не стремился признать Евросоюз в качестве собеседника».

«Его возвращение в Белый дом наверняка вызовет сложности во время срока фон дер Ляйен, поскольку ей придется бороться за поддержку Украины, соблюдение международных климатических целей и возобновление роста экономики континента перед лицом потенциальной глобальной торговой войны», — говорится в тексте.

Европейские дипломаты считают, что Трамп станет угрожать тарифами странам, которые откажутся увеличивать расходы на оборону. Однако фон дер Ляйен полагает, что в случае такого развития ситуации страны ЕС только сплотятся.