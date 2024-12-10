СМИ: Неизвестный ранее смертельно опасный вирус-мутант обнаружили в Нигерии

Вспышка неизвестного ранее вируса-мутанта произошла в нигерийском городе Зария. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, в текущий период установить конкретные симптомы заболевания довольно сложно, поскольку носители патогена умирают слишком быстро.

Местные журналисты отмечают, что по меньшей мере 10 человек уже скончались от неизвестного вируса, а многие заразившиеся сейчас находятся в критическом состоянии, говорится в публикации.

Свыше 140 человек скончались от загадочной болезни в Конго. Случаи заражения неизвестным патогеном зафиксировали на юге страны. В Роспотребнадзоре заявили, что взяли под контроль информацию о заболевании. Специалисты не могут определить болезнь и назначить соответствующее лечение. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, какой смертельный вирус бушует в Африке и появится ли он в России.

На западных территориях Индии в сентябре были зафиксированы случаи заражения людей неизвестной болезнью. 15 пациентов скончались от неопределенного заболевания.