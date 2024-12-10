В США оценили, сможет ли Трамп положить конец конфликту на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет положить конец конфликту на Украине из-за своей команды «ястребов», в которую он набрал «крайне русофобских» людей. Такое мнение высказал американский специалист по международным отношениям Джон Миршаймер, передает UnHerd.

Он отметил, что Трамп является «особенным человеком, взгляды которого сильно отличаются от политиков магистральной линии».

«Но проблема в том, что его окружают люди, настроенные крайне русофобски и годами занимавшие крайне агрессивную позицию по Украине. Не похоже, чтобы Трамп привел с собой к власти единомышленников, разделяющих его взгляды на прекращение конфликта», — добавил профессор.

В частности, по его словам, речь идет о назначенном на пост главы Пентагона Пите Хегсете, будущих госсекретаре Марко Рубио и советнике по нацбезопасности Майкле Уолце. Все они с начала конфликта на Украине занимались русофобской риторикой, в том числе называя президента России Владимира Путина «военным преступником и убийцей».

Кроме того, по мнению Миршаймера, США и сам Трамп не смогут принять необходимые для начала переговоров условия российской стороны, которые заключаются в том, что Украина никогда не станет членом НАТО и ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут территориями РФ.