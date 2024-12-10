В США оценили, сможет ли Трамп положить конец конфликту на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет положить конец конфликту на Украине из-за своей команды «ястребов», в которую он набрал «крайне русофобских» людей. Такое мнение высказал американский специалист по международным отношениям Джон Миршаймер, передает UnHerd.

В США оценили, сможет ли Трамп положить конец конфликту на Украине
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Он отметил, что Трамп является «особенным человеком, взгляды которого сильно отличаются от политиков магистральной линии».

«Но проблема в том, что его окружают люди, настроенные крайне русофобски и годами занимавшие крайне агрессивную позицию по Украине. Не похоже, чтобы Трамп привел с собой к власти единомышленников, разделяющих его взгляды на прекращение конфликта», — добавил профессор.

В частности, по его словам, речь идет о назначенном на пост главы Пентагона Пите Хегсете, будущих госсекретаре Марко Рубио и советнике по нацбезопасности Майкле Уолце. Все они с начала конфликта на Украине занимались русофобской риторикой, в том числе называя президента России Владимира Путина «военным преступником и убийцей».

Кроме того, по мнению Миршаймера, США и сам Трамп не смогут принять необходимые для начала переговоров условия российской стороны, которые заключаются в том, что Украина никогда не станет членом НАТО и ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут территориями РФ.

«Ситуация ужасная, и я сомневаюсь, что Трамп добьется сколь-либо серьезных перемен», — заключил он.