Нетаньяху обрушился на СМИ во время заседания суда по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник впервые выступил в качестве свидетеля в своем затянувшемся судебном процессе по делу о коррупции, заявив, что его преследуют за политику в области безопасности.

75-летний Нетаньяху является первым действующим премьер-министром Израиля, которому предъявлено обвинение в совершении преступления. Он дает показания в то же время, когда Израиль ведет войну в Газе и сталкивается с возможными новыми угрозами, связанными с региональными беспорядками, в том числе в Сирии. На прошлой неделе судьи постановили, что Нетаньяху, которому предъявлено обвинение в 2019 году, должен давать показания три раза в неделю. Это заставляет израильского лидера лавировать между залом суда и военной комнатой в министерстве обороны Израиля, расположенной в нескольких минутах ходьбы от здания суда, сообщает CNN.

Лидер правой партии "Ликуд" Нетаньяху обрушился с критикой на израильские СМИ и обвинил журналистов в том, что они преследовали его в течение многих лет, потому что его политика не соответствовала стремлению к созданию палестинского государства.

"Я восемь лет ждал этого момента, чтобы сказать правду", - сказал Нетаньяху в зале суда.

Прокуратура обвиняет Нетаньяху в предоставлении льгот на сумму около 1,8 миллиарда шекелей (около 500 миллионов долларов) компании Bezeq Telecom Israel в обмен на положительное освещение деятельности самого премьера и его жены Сары на новостном веб-сайте, контролируемом бывшим председателем компании. Его также обвиняют в том, что он вел переговоры о сделке с владельцем израильской газеты "Едиот Ахронот" о лучшем освещении событий в обмен на введение мер, замедляющих рост конкурирующей газеты.

Нетаньяху отрицает выдвинутые против него обвинения и не признает себя виновным. Он стоял, а не сидел на свидетельской скамье на протяжении всей дачи показаний, отмечают наблюдатели. Судебный процесс по неизвестным причинам безопасности проходил в подземном помещении суда. Прежде чем Нетаньяху выступил с трибуны, его адвокат Амит Хадад изложил судьям то, что, по мнению защиты, является фундаментальными недостатками в расследовании. Прокуроры, по словам Хадада, "не расследовали преступление, они преследовали человека". Детали первого дня заседания остались закрытыми для прессы.

Между тем несколько десятков протестующих собрались у здания суда, некоторые из них требовали, чтобы Нетаньяху сделал больше для продвижения переговоров об освобождении около 100 заложников, все еще удерживаемых ХАМАСом в Газе. Израиль ведет войну в Газе уже более года, в течение которого Нетаньяху получил отсрочку для начала своих выступлений в суде. Но в прошлый четверг судьи постановили, что он должен начать давать показания. Обвиненный во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, Нетаньяху будет давать показания три раза в неделю, заявил суд, несмотря на войну в Газе и возможные новые угрозы, связанные с более широкими беспорядками на Ближнем Востоке.