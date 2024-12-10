Пока вы не уснули: чем займется Асад в России и загадочное исчезновение Байдена

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Раскрыто, чем займется в России сбежавший из Сирии Асад

Экс-президент Сирии Башар Асад начнет новую карьеру в России, сообщает издание AF Post на своей странице в соцсети X. Отмечается, что политик вернется к своей изначальной профессии и займется офтальмологией.

Собеседник издания рассказал, что Асад откроет собственную клинику в РФ. Других подробностей СМИ не приводит.

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В США заявили об загадочном исчезновении Байдена

Действующий президент США Джо Байден «пропал с радаров» после поражения своего вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц американской администрации.

Чиновники отмечают — в Белом доме складывается впечатление, что Байден уже «несколько недель» не появлялся в Овальном кабинете. Один из собеседников указал, что президент «очень вальяжно и безразлично» относится к последним дням своей работы на посту главы государства.

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Лукашенко прокомментировал события в Сирии

Александр Лукашенко назвал происходящие в Сирии события уроком для Белоруссии, поскольку Минск должен самостоятельно определять свою судьбу. Его слова приводит "Интерфакс".

"Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, это для нас урок - мы должны свою судьбу определять сами", - сказал Лукашенко.

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Названа цель захода ВС России в Сумскую область

Российская армия зашла в Сумскую область Украины, чтобы ограничить подход резервов ВСУ к Курской области. Об этом aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что между Сумской и Черниговской областями идет федеральная трасса на Киев.

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В Кремле назвали условие завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты поставленные президентом России Владимиром Путиным цели. Это условие завершения операции назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС

При этом представитель Кремля заявил, что власти Украины продолжают отказываться от переговоров.

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В Госдуме назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

Основания для разговоров о возвращении социальных выплат Абхазии появятся, когда в стране перестанут спекулировать на отношениях с Россией. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин.

Он отметил, что такие выплаты могут быть возвращены в случае, если в республике перестанут разыгрывать российско-абхазские договоренности в ущерб РФ, ее образу и тем планам, которые уже были согласованы.

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Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за ряд нарушений ПДД

Нормы предлагается принять во II чтении законопроекта, оно может пройти 12 декабря.

Согласно изменениям, взыскание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 30 тыс. до 45 тыс. рублей; на эту же сумму будут штрафовать за передачу управления лицу, находящемуся в таком состоянии.

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В Москве задержали оказавшегося миллиардером бездомного

Сотрудники правоохранительных органов якобы задержали в Москве бездомного Вячеслава Чикалина, который ранее был вице-президентом «Евразбанка», а после был приговорен к семи годам колонии за мошенничество. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— 53-летнего Вячеслава Чикалина задержали на станции «Теплый Стан» — при проверке документов оказалось, что мужчина находится в розыске за мошенничество. Чикалин рассказал полицейским, что он бездомный, а в данный момент является участником СВО. В Москву приехал на двухнедельный отпуск, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

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Ивлеева вышла замуж

Блогер Настя Ивлеева снова вышла замуж. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

О неожиданной новости телеведущая рассказала коротким сообщением. Когда состоялось бракосочетание и кто стал избранником Ивлеевой — пока неизвестно.

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Российский гонщик Мазепин купил космодом за 4,5 млрд рублей

Космодом миллиардера Владислава Доронина, построенный для Наоми Кэмпбелл, был продан экс-гонщику F1 Никите Мазепину. Об этом сообщает Mash.

«За ковчег в Барвихе Никита отдал 4,5 млрд. За эту сумму он получил 75 соток элитной почвы и 35-метровой высоты дом. Там есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, ночной клуб, мегабаня и 333-метровый домик для охранников», — говорится в сообщении.

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