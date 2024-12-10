Туск назвал возможные сроки начала переговоров по Украине

Дональд Туск считает, что это произойдёт зимой. По его словам, вопрос он обсудит сегодня с Владимиром Зеленским.

«Наше председательство в ЕС будет ответственно и за то, как будет выглядеть политический ландшафт, как будет выглядеть ситуация в ходе переговоров, которые, может быть, начнутся зимой этого года», — сказал Туск перед заседанием кабмина.

Кроме того, польский премьер подтвердил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, намеченные на 12 декабря.