Эрдоган заявил, что Турция не допустит раздела Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не допустит раздела Сирии и не станет терпеть провокаций, которые бы помешали сирийским беженцам вернуться на родину.

"Прежде всего, я хочу, чтобы это стало понятно всем. С этой минуты мы больше не можем допустить, чтобы Сирия опять оказалась разделена. Мы никогда не сможем согласиться с тем, чтобы территория этой страны снова стала зоной конфликта. Мы не можем допустить каких-либо шагов или провокаций, направленных на то, чтобы помешать братскому сирийскому народу вернуться в свои дома. Мы будем стоять вместе с сирийским народом против любого нападения на его свободу, на стабильность новой сирийской администрации и целостность древних сирийских земель", - заявил Эрдоган во время выступления перед членами правящей партии в Анкаре.

Президент указал, что Турция "не будет стоять в стороне и просто наблюдать, как некоторые заливают регион кровью и огнем ради реализации своих фанатичных убеждений и извращенной идеологии".