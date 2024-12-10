Главный флаг Украины исчез с флагштока в центре Киева

Главный флаг Украины, расположенный в Киеве около монумента "Родина-мать", получил повреждения из-за непогоды, полотнище снято с флагштока для замены. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища. По информации "Киевзеленстрой", флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении в Telegram-канале КГГА.

Работы по замене флага планируют завершить к вечеру 11 декабря.

Согласно сообщению украинского издания "Фокус", сегодня во многих областях Украины фиксируется дождь и снег, температура в Киеве около 0 градусов. В последующие дни предстоит похолодание до минус 12.