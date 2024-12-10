Обзор иноСМИ: «сирийская лихорадка» и решение Китая против дронов для ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

США работают над новой стратегией по Сирии

Из всех внешнеполитических потрясений, с которыми столкнулась администрация уходящего президента США Джо Байдена, свержение Башара Асада в Сирии стало самым неожиданным кризисом, пишет The Washington Post. Как выяснила газета, теперь США «изо всех сил пытаются сдержать сирийский хаос». Внезапное наступление оппозиционных сил и крах правительства Асада потрясли правительства по всему миру, подчеркивает WP. Поддерживаемый США мирный процесс в Сирии, начатый в 2011 году, пришел в упадок. Газета напомнила, что линии, разделяющие страну на сферы влияния между мировыми и региональными державами, существенно не менялись на протяжении многих лет.

Арабские правительства, которые когда-то пытались сместить поддерживаемого Ираном Асада, начали его поддерживать. Но теперь всё снова придется переиграть. Внезапный крах правительства Сирии заставил правительства по всему миру, включая американское, «лихорадочно решать, что с этим делать». Высокопоставленные дипломаты США устремились в регион и теперь проводят переговоры по Сирии в Турции, Иордании, Ливане, Ираке и Израиле. Как заявил WP высокопоставленный американский чиновник, в краткосрочной перспективе США не готовы пересмотреть политику невмешательства по Сирии. Администрация Байдена провела «конструктивные» переговоры по Сирии с командой новоизбранного президента Дональда Трампа. Трамп уже заявил, что США не должны вмешиваться. При этом WP отмечает, что поддерживаемые США курды все еще охраняют лагерь Аль-Холь и другие тюрьмы на северо-востоке Сирии, где содержатся «тысячи» террористов.

Китай ограничил поставки запчастей для дронов США и Европе

Обострение торговой войны Китая и США теперь затрагивает и беспилотники, ставшие важной частью западной поддержки Украины, сообщает Bloomberg. Китайские производители с недавних пор начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, необходимых для создания беспилотников.

По словам осведомленных источников Bloomberg, западные чиновники считают эти меры «прелюдией» к более широким ограничениям, которые Пекин введет в 2025 году. Ожидается, что Китай расширит контроль за экспортом разнообразных запчастей.

Австрия урежет выплаты украинским беженцам

Поддержка украинских беженцев среди австрийского населения и руководства страны начинает ослабевать, пишет газета Der Standard. С января беженцы, владеющие автомобилями, могут лишиться базовых социальных выплат. Логика такова: человек, у которого достаточно денег, чтобы застраховать машину и покупать бензин, не нуждается в помощи. Как отмечает Der Standard, некоторые украинские семьи уже приняли решение продать свои единственные авто, чтобы не потерять пособия.

Базовые выплаты беженцам в Австрии выделяются на проживание, питание и одежду. Также эти выплаты включают 40 евро на карманные расходы в месяц. В Вене беженцы получают максимум 165 евро (около 17 тысяч рублей) в виде субсидии на аренду и максимум 260 евро (примерно 27 тысяч рублей) в виде пособия на питание в месяц. По данным Der Standard, также власти Австрии планируют урезать выплаты беженцам, получающим пенсии на Украине: из суммы пособия будут вычитать сумму пенсионных выплат.

«Полное отсутствие ненависти к полякам в России»

Автор Myśl Polska Кшиштоф Карчевский рассказал о своем пятидневном путешествии в Ярославль. По словам автора статьи, первое, что бросается в глаза поляку в России, особенно в относительно «моноэтнических» городах вроде Ярославля, - это полное отсутствие ненависти к гражданам Польши.

Карчевский заявил, что в России он сталкивался лишь с «дружелюбным любопытством и ежедневной готовностью помочь». На вокзале Ярославля он отметил отсутствие нищих и неприятного запаха. По словам автора, когда в местном отеле узнали, что он поляк, ему сделали скидку. Карчевский отметил много схожих черт в россиянах и поляках, заявив, что оба народа - «представители одной великой, но, к сожалению, разделенной христианской цивилизации».

Байдена обвинили в создании новых проблем на Южном Кавказе

На прошлой неделе министр обороны Армении Сурен Папикян и глава Пентагона Ллойд Остин встретились в Вашингтоне. Папикян сообщил американскому коллеге о ходе реформ в ВС Армении, также стороны обозначали основные направления сотрудничества - это военное образование, боевая подготовка и учения для подготовки к международным миротворческим миссиям. Остин назвал визит Папикяна в США «историческим», добавив, что Вашингтон полностью поддерживает независимость и суверенитет Армении.

Как отмечает азербайджанский портал Haqqin.az, визит Папикяна в США совпал по времени с саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Вскоре после саммита премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана с ОДКБ достигли «точки невозврата». Haqqin.az подчеркивает, что выход Еревана из ОДКБ зависит от гарантий безопасности со стороны США и ЕС. По версии издания, уходящая администрация Байдена делает ставку на превращение Армении в «форпост США на Южном Кавказе» с целью ослабить влияние России в регионе и «создать баланс сил» ВС Армении с армией Азербайджана. В статье Haqqin.az подчёркивается, что именно такая политика США стала одной из главных причин роста геополитической напряженности на Южном Кавказе.