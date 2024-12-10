Лукашенко обвинил США в организации переворота в Сирии

За организацией военного переворота в Сирии стоит Вашингтон. В смещении Башара Асада с позиции сирийского лидера США обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

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«Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они», — заявил белорусский лидер.

Он также выразил уверенность, что новая власть в Сирии сохранит отношения с Россией.

В Кремле отреагировали на решение Асада оставить пост президента

Ранее белорусский глава назвал уроком для Минска уход Башара Асада с поста президента Сирии. Как он утверждает, в стране начинается борьба за власть. Кроме того, в связи с текущей ситуацией Лукашенко призвал беречь свое государство.