Трамп назвал Трюдо губернатором "штата Канада"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором "великого штата Канада" на фоне разногласий двух стран из-за возможного введения жестких тарифов.

"Было очень приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. Я рассчитываю в скором времени встретиться с губернатором и продолжить глубокие переговоры по тарифам и торговле, результаты которых по-настоящему поразят всех!" - написал Трамп в Truth Social.

Ранее в интервью телекомпании NBC он заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, поскольку США выделяют этим странам значительные субсидии.

В конце ноября, как передавал телеканал Fox News, Трамп проводил переговоры с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). По словам источников канала, Трамп сообщил канадскому премьеру, что введет ввозные пошлины на товары из Канады. Со своей стороны Трюдо указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно, могла бы стать 51-м штатом США. Данная фраза, указывал телеканал, вызвала у канадского премьера нервный смех.

Впоследствии министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заверил журналистов, что Трамп в действительности не угрожал Канаде, а просто пошутил.

25 ноября Трамп пообещал, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Помимо этого, он заявлял, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступает в больших масштабах контрабанда наркотиков из КНР. Кроме того, избранный американский лидер выражал готовность ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.