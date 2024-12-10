В США заявили об загадочном исчезновении Байдена

Действующий президент США Джо Байден «пропал с радаров» после поражения своего вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц американской администрации.

Чиновники отмечают — в Белом доме складывается впечатление, что Байден уже «несколько недель» не появлялся в Овальном кабинете. Один из собеседников указал, что президент «очень вальяжно и безразлично» относится к последним дням своей работы на посту главы государства.

«Никакого лидерства сейчас от Белого дома не исходит. Сформировался полнейший вакуум», — добавил другой источник.

Еще один неназванный чиновник отметил, что Байдена даже перестали упоминать в разговорах. По его словам, в администрации есть ощущение, что республиканец Дональд Трамп уже стал президентом.

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Напомним, что Трамп победил на президентских выборах в начале ноября. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Байден ранее заявлял, что будет присутствовать на церемонии.