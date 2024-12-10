Трюдо пригрозил Трампу ответными мерами на введение пошлин

Канада намерена принять ответные меры в случае введения избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов в размере 25% на канадские товары. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает агентство Bloomberg.

Трюдо отметил, что Канада "отреагирует на несправедливые тарифы разными способами, и мы все еще ищем правильные способы реагирования". По его оценкам, пошлины в размере 25% "на все, что идет в Соединенные Штаты, будут разрушительными для канадской экономики".

Трюдо выразил мнение, что Трампа следует воспринимать всерьез, когда он "угрожает ввести пошлины". При этом канадский премьер надеется, что его страна сможет найти "беспроигрышное" решение, которое будет выгодно гражданам и предприятиям по обе стороны границы.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентный тариф на товары из Канады, если страна не начнет бороться с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Он также отметил, что Вашингтон субсидирует Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. По его мнению, если США субсидируют Канаду, то ей следует войти в состав Соединенных Штатов.