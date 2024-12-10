Врачи сообщили о внутричерепном кровоизлиянии у президента Бразилии

В октябре президент Бразилии Лула да Силва, находясь в своем дома, упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние. Он уже перенес операцию по удалению гематомы и сейчас находится под наблюдением врачей. Об этом со ссылкой на медицинский отчет сообщает Reuters.

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Для устранения последствий падения и лечения травмы президент перенес трепанацию черепа в Сан-Паулу для удаления субдуральной гематомы. Операция прошла без происшествий, Лула «чувствует себя хорошо» и находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что травма 78-летнего политика стала причиной, по которой президент не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, поэтому принял участие в саммите по видеосвязи. Делегацию Бразилии при этом возглавлял министр иностранных дел Мауру Виейра.