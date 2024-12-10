Politico: Байден "исчез с радаров" после поражения Харрис на выборах

Президент США Джо Байден отстранился от роли главы государства в преддверии возвращения в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа. У некоторых законодателей, сотрудников администрации и его однопартийцев возникло ощущение, будто бы он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад, пишет газета Politico.

По ее оценкам, Байден "фактически исчез с радаров" после поражения демократов на выборах.

"Он так беспечно и эгоистично подходит к последним неделям работы", - отметил один из бывших правительственных чиновников.

По словам близкого к высокопоставленным законодателям неназванного представителя Демократической партии, в последнее время Байден фактически не отдает распоряжений. Некоторые помощники президента признают, что американский лидер также воздерживается от участия в дискуссиях о будущем Демпартии после инаугурации Трампа.

Также уходящий президент стал избегать публичных мероприятий и общения с прессой. По данным газеты, за почти две недели пребывания за границей после выборов Байден сказал всего семь слов сопровождавшим его представителям СМИ.

Действующий президент США демократ Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. На них он обошел кандидата от правящей Демократической партии Камалу Харрис.