Politico: выходцам с запада Украины начали отказывать в убежище

Некоторые страны начали отказывать выходцам с Западной Украины в предоставлении убежища, аргументируя тем, что они проживают далеко от линии фронта. Об этом пишет издание Politico.

Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в беседе с изданием раскритиковал такой подход, заявив, что "на Украине нет безопасных зон". Он отметил, что принимающие страны "ощущают себя менее щедрыми" и может возникнуть "более серьезный кризис с беженцами".

Беженцы на Украине стали возвращаться на неподконтрольные ВСУ территории

Грод также указал, что в Чехии, Венгрии и Норвегии для украинцев ограничены многократный выезд и въезд, что мешает беженцам посещать оставшихся на Украине родственников.