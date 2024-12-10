Си Цзиньпин обратился с призывом к США

Китай надеется, что США вскоре начнут сотрудничать с КНР, чтобы направить двусторонние отношения в русло устойчивого развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Тарифные, торговые и научно-технические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики, и победителей в них не будет», - заявил Си Цзиньпин во время встречи с ответственными лицами крупных международных экономических организаций в Пекине.

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Си Цзиньпин добавил, что Китай готов вместе с правительством США поддерживать диалог и расширить сотрудничество, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что Китай готов укреплять контакты и разрешать разногласия с США, чтобы сообща продвигать развитие двусторонних торгово-экономических связей.