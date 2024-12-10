США помогли союзным формированиям в Сирии

Американские военные в Сирии после отставки президента Башара Асада помогли их союзным формированиям занять стратегически важную территорию. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

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По данным издания, Вооруженные силы США численностью в 800 военнослужащих, находящихся в разных местах на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».