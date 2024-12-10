США помогли союзным формированиям в Сирии
Американские военные в Сирии после отставки президента Башара Асада помогли их союзным формированиям занять стратегически важную территорию. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
По данным издания, Вооруженные силы США численностью в 800 военнослужащих, находящихся в разных местах на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования.
28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.
В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».
В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».