Президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны с помощью российских разведчиков. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По данным газеты, российская разведка вывезла Асада с семьей через авиабазу России в Сирии. Во время отъезда Асада транспондер его самолета отключили, чтобы не смогли отследить.

Три источника Bloomberg отметили, что российская разведка убедила Асада в том, что он проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. Ему предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В Кремле раскрыли причины помощи Асаду

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.