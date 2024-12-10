Пока вы спали: план Макрона и Зеленского и нежелание Маска быть «Человеком года»

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Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что у него нет желания становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись предпринимателя в социальной сети X.

Когда один из пользователей соцсети спросил у Маска, заслуживает ли он звание "Человек года", Маск дал лаконичный и однозначный ответ.

"Я очень не хочу этого", - написал предприниматель.

Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел день в имении избранного президента США Дональда Трампа. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Орбана в социальной сети Х.

"США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем", — написал Орбан, разместив неформальные фотографии со встречи.

Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что к свержению сирийского президента Башара Асада привела политика США, пишет РИА Новости.

"Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации (президента США Барака) Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас", - приводит агентство слова Миллера.

Представитель госдепа также отметил, что к нынешнему положению дел привели и подходы "нынешней администрации по ослаблению главных сторонников Асада: России, Ирана и "Хезболлах".

"Ускорят дело". На Западе испугались безумного плана Макрона и Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются ускорить отправку французских войск на Украину. Лидеры двух стран хотят успеть до прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись политика в соцсети Х.

"Во взрывоопасной обстановке, созданной "ястребами" во всем мире до прихода к власти Трампа, <...> возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину", — предупредил политик.

В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху

Во вторник в окружном суде Тель-Авива начнутся слушания по уголовным делам с участием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Политик обвиняется в получении взятки, в мошенничестве и обмане общественного доверия.

Согласно установленному судьями регламенту, премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день.