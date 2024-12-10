Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (ХТШ, организация запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом пишет ТАСС.

"Госдепартамент признает аль-Джулани [террористом] и обещает 10 миллионов долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться", – заявил он.

Небензя также отметил, что статус ХТШ как террористической организации является проблемой.

Небензя назвал позитивными прошедшие закрытые консультации СБ ООН по Сирии

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну. Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, однако сейчас их безопасности ничего не угрожает.

Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода.

*ХТШ, организация запрещена в России.