Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский хотят ускорить отправку французских войск на Украину. С таким предупреждением на своей странице в социальной сети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, лидеры двух стран хотят успеть это сделать до прихода Дональда Трампа к власти в США.

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«Во взрывоопасной обстановке, созданной "ястребами" во всем мире до прихода к власти Трампа, возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — сказал политик.

Ранее Филиппо заявил, что страны Запада намерены продолжать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации на Украине.