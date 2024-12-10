Во Франции остались недовольны реконструкцией Нотр-Дама

Французские некоммерческие организации (НКО) выразили недовольство реконструкцией Нотр-Дама из-за использования 460 тонн канцерогенного свинца для покрытия крыши и шпилей собора. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерального секретаря парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Бенуа Мартена, французы имеют право знать о том, что частицы свинца могут представлять опасность для здоровья. Он назвал использование этого материала при реконструкции «опасным и безответственным выбором».

Нотр-Дам стал гораздо светлее благодаря отреставрированным витражам

«Верховный Совет здравоохранения высказался против использования свинца для покрытия крыши Нотр-Дама, также против этого высказался городской Совет парижских депутатов, но, несмотря на это, работы продолжились. Собор был отстроен идентичным, в то время как были доступны альтернативные материалы, например, цинк», — отметил генсек.

Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам. Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа.