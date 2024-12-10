В США открестились от идеи расширять военное присутствие в Сирии

США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

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В ходе закрытого брифинга она отметила, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности. Однако смена власти в Арабской Республике не повлияла на положение дел, добавила чиновница.

В Госдепе считают, что судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США

8 декабря заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен назвал главным интересом США в Сирии предотвращение появления террористов организации «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Он заявил, что после свержения президента Асада у Вашингтона появились «четкие и долговременные интересы» в Сирии.

*ИГ, ИГИЛ, запрещена в России.