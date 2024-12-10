Кеннеди-младшему могут поручить расследовать связь прививок с аутизмом

Племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди Роберту Фрэнсису Кеннеди-младшему могут поручить вести расследование о связи прививок с аутизмом. Как пишет The Guardian, вести такое расследование ему может поручить избранный президент США Дональд Трампа.

Подчеркивается, что отсутствие связи между прививками и аутизмом у детей является общепризнанным фактом в медицинском сообществе.

Reuters: Кеннеди-младший рассматривает кандидатов на должности в минздраве США

Мужчина является ярым антипрививочником. Медицинского образования у Роберта Кеннеди-младшего нет, по образованию он юрист, причем в 1983 году он на два года был исключен из коллегии адвокатов за употребление наркотиков, а в 1984 году был признан виновным в хранении героина и направлен на принудительную реабилитацию. С 2016 года он возглавляет основанную им самим некоммерческую организацию Children's Health Defense, распространяющую информацию о предполагаемой опасности вакцин для здоровья и указывающую на вакцины как причину «эпидемии хронических детских заболеваний». Также политик отрицает СПИД.

15 ноября сообщалось, что Кеннеди-младший при Трампе возглавит минздрав. Политик также призывал запретить давать детям лекарства, так как они «приводят к стрельбе в школах».

Во время бракоразводного процесса в 2012 году Кеннеди-младший признался, что был заражен паразитом, который вызвал у него проблемы с памятью и затуманенность рассудка.

Ранее Кеннеди рассказал, что Трамп питался фастфудом во время предвыборной гонки.