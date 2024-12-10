Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом
Первую леди США Джилл Байден заподозрили во флирте с избранным президентом Дональдом Трампом во время беседы в Париже. Такое предположение высказал ведущий телеканала Fox News Ларри Кудлоу.
По его словам, поведение супруги действующего главы государства связано с ее «любовью к власти». Телеведущий также предположил, что Джо Байден и его жена тайно проголосовали за Трампа на прошедших президентских выборах.
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Ранее Трамп заявил, что Джилл Байден была «очень милой» во время их разговора в Париже.
«Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — рассказал республиканец.