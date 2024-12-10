Маск не захотел становиться «Человеком года»

Американский бизнесмен Илон Маск ответил пользователю социальной сети X, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель звания «Человека года» в 2024 году по версии журнала Time. Он опубликовал свою реакцию на странице в X.

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«Я очень не хочу этого», — признался Маск.

Маск побил собственный рекорд и вновь стал самым богатым человеком в мире

В шорт-лист журнала Time на звание «Человек года» вошли избранный президент США Дональд Трамп, кандидат на пост президента США на выборах 2024 года Камала Харрис, миллиардер Илон Маск и основатель корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг.

Ранее Илон Маск в своих соцсетях выразил недоумение из-за слов украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что от избранного главы США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в Североатлантический альянс. Он отреагировал на высказывание политика удивленным эмодзи.

*признана в РФ экстремистской и запрещена.