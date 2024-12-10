В Раде рассказали о безвыходном положении Зеленского после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходное положение после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за своего внешнего вида. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств», — написал он.

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Депутат отметил, что такое поведение Зеленского связано с отсутствием у него необходимого для управления страной образования, а также из-за незнания принципов деловой этики. Трамп и его команда, по словам Дубинского, показали «ларечникам» их место, с которого они «вздумали приподняться» при Джо Байдене.

Ранее Дубинский выразил мнение, что Зеленский не сможет сохранить власть. По словам депутата, начался «процесс бегства крыс с корабля».