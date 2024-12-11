Президент США Джо Байден, а также Демократическая партия добиваются снижения призывного возраста на Украине, чтобы навредить политике будущего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, нынешняя администрация США пытается помешать будущей завершить украинский конфликт.

"Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — [президент Украины Владимир] Зеленский сможет дальше остаться при власти", — написал Дубинский.

Парламентарий отметил, что при выполнении этих условий Вашингтон выделит средства на комплектование новых бригад Вооруженных сил Украины. По его словам, «маски давно сброшены», а демократы США хотят решить свои проблемы за счет «крови украинцев».

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что если власти Украины снизят в стране призывной возраст, США и их союзники готовы обучить и вооружить всех новобранцев. Он напомнил, что об этом в Брюсселе уже говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

В свою очередь на заявление Госдепа США о том, что Киеву необходимо мобилизовать молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, отреагировал Зеленский . В соцсети X он призвал сосредоточиться на оснащении и обучении существующих подразделений ВСУ.

До этого Трамп оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации и назвал потери ВСУ, которые, по его словам, составили 400 тысяч человек. По словам будущего хозяина Белого дома, это «нелепые» потери, которые допустил Зеленский.