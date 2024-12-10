Орбан встретился в США с Трампом и Маском

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в США по приглашению избранного президента Дональда Трампа и встретился с ним в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече присутствовал также предприниматель Илон Маск, который может войти в новую американскую администрацию.
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"День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском", - написал глава венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Орбан сопроводил эту публикацию фотографией с Трампом в его флоридском поместье, на которой сделана надпись: "Америка. Будущее наступило".