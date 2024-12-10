Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты»

Участники акции протеста в центре Тбилиси демонстративно сожгли перед зданием парламента гроб с чучелом основателя правящей партии «Грузинская мечта», предпринимателя Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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Митингующие пронесли гроб, в котором находилось увенчанное цветами чучело Иванишвили, по всему проспекту Руставели и установили его рядом с находящейся перед зданием парламента большой новогодней елкой. Гроб затем подожгли. По словам протестующих, перформанс с гробом изображал конец политической карьеры олигарха.

Спецназ Грузии разогнал митинг у здания парламента в Тбилиси

В настоящее время проспект Руставели перекрыт, акции протеста проходят в мирной обстановке. Митингующие периодически поднимают громкий шум, стуча по возведенным перед парламентом металлическим конструкциям.

5 декабря украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и мэр Тбилиси Каладзе.

Ранее Иванишвили заявил о планах «агентуры» вовлечь Грузию в войну по итогам парламентских выборов.