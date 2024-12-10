Трамп предложил Мексике и Канаде стать частью США

Победитель американских выборов Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США. Его слова цитирует журнал Newsweek.

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Трамп сказал, что Вашингтон субсидирует Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, а Мексику - почти на 300 миллиардов.

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"Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами", - заявил он.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести 25-процентные таможенные пошлины на поступающие в Америку товары из Канады и Мексики. Такими мерами, по его словам, он собирается заставить эти страны прилагать больше усилий по борьбе с проникающими в США нелегальными мигрантами и наркотрафиком.

По данным аналитиков, введение пошлин нанесет огромный ущерб мексиканской автомобильной промышленности и производству электроники, а в случае с Канадой пострадает прежде всего экспорт в США углеводородов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала понять, что Мехико может принять ответные меры, введя собственные пошлины.