В норвежской столице прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее получили представители японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших при американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, также известных как хибакуся.

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Сопредседатель группы Теруми Танака, принимая награду во время торжественной церемонии в Осло, отметил, что был свидетелем, как люди умирали в агонии после применения ядерного оружия. И он убежден, что такое больше не должно повториться. Танака выразил надежду, что их инициативу подхватит молодежь.

"Через десять лет, возможно, лишь немногие из нас останутся в живых и смогут рассказать о тех событиях. Я надеюсь, что следующее поколение найдет способы развить наши усилия и продвигать наше движение", - отметил представитель Nihon Hidankyo.

Еще объявляя лауреатов в октябре, Нобелевский комитет указал, что присудил премию за работу, которую ведет движение, "по приближению мира, свободного от ядерного оружия", "за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, что ядерное оружие не должно быть применено вновь". Удивительно, но тогда в комитете вспомнили, кто именно применял ядерное оружие. Обычно этот факт замалчивается даже на памятных мероприятиях в самой Японии.

Nihon Hidankyo была сформирована в 1956 году из локальных японских сообществ, объединявших тех, кто пережил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. На протяжении десятилетий движение направляло различные резолюции и обращения в ООН и другие организации, выступая за полный отказ от ядерного оружия.

В этом году на деятельность Nihon Hidankyo комитет обратил внимание в связи с ядерной риторикой, зазвучавшей в мире. Кстати, Москва возлагает всю ответственность за рост ядерной угрозы на США и их союзников по НАТО.

Японское движение было выбрано из 286 кандидатов, выдвинутых на премию мира этого года. В списке были представлены 197 физических лиц и 89 организаций. Какие именно, не раскрывается. Согласно принятым правилам, имена номинантов на Нобелевскую премию мира не могут быть разглашены ранее, чем через 50 лет после присуждения.

Стоит отметить, что иногда решения Нобелевского комитета вызывают вопросы. Так, в прошлом году премия мира была присуждена иранской активистке Наргес Мохаммади. Свой выбор жюри связало с ее борьбой за права женщин и меньшинств. И это при том, что Мохаммади отбывает срок в иранской тюрьме по обвинению в "распространении пропаганды против государства".

А президент США Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности при том, что он тогда (в 2009-м) занимал кресло главы государства менее года и еще ничего не успел сделать. Это признавал и сам Обама. Парадоксально, но церемония вручения ему премии прошла всего неделю спустя после отправки дополнительного 30-тысячного контингента на войну в Афганистан.

Интересно, что хотя получение Нобелевской премии считается очень престижным, были случаи, когда лауреаты отказывались от нее. В 1964 году французский писатель Жан Поль-Сартр не стал получать премию, впрочем, он всегда так поступал, когда ему хотели вручить официальную награду. Десять лет спустя у него появился последователь. Вьетнамский политик Ле Дык Тхо, представленный к награде за работу во имя установления мира во Вьетнаме, не стал получать премию мира, заявив, что до установления мира в его стране еще слишком далеко.

Кстати

По решению учредившего награду Альфреда Нобеля, премия мира вручается в Осло, а не в Стокгольме, как другие Нобелевские премии.