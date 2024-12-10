США хотят снять статус террористов с причастных к свержению Асада боевиков

Соединенные Штаты планируют снять с сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) статус террористической организации, передает издание издание Politico со ссылкой на американских чиновников. В настоящее время данный вопрос обсуждается в администрации США.

Идет масштабная дискуссия о том, можно ли, как и когда исключить ХТШ [из списка террористических организаций], — сообщил действующий представитель администрации.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты заняли выжидательную позицию, заявив, что будут следить за тем, как ХТШ выполняет свои первоначальные обещания. С ними солидарны Великобритания и Евросоюз.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря. Они дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Позже глава ХТШ начал встречу с премьер-министром правительства Сирии Мухаммадом аль-Джалали и главой работающего в Идлибе правительства спасения Мухаммедом аль-Баширом. Они обсудят процедуру мирной передачи власти и определят шаги для предотвращения анархии.