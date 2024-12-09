Стармер прокомментировал сообщения о лишении гражданства жены Асада

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал слухи о возможном лишении британского гражданства жены Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Стармер прокомментировал сообщения о лишении гражданства жены Асада
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Согласно словам Стармера, Великобритания пока не планирует лишать жену Асада Асму гражданства. Однако британский премьер заметил, что сейчас еще «слишком рано» для подобного решения.

«Он отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада, которая выросла в западном Лондоне <...> ее британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение», — сообщает источник.

Напомним, что ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении Башара Асада.