Стармер прокомментировал сообщения о лишении гражданства жены Асада

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал слухи о возможном лишении британского гражданства жены Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Согласно словам Стармера, Великобритания пока не планирует лишать жену Асада Асму гражданства. Однако британский премьер заметил, что сейчас еще «слишком рано» для подобного решения.

«Он отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада, которая выросла в западном Лондоне <...> ее британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение», — сообщает источник.

Напомним, что ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении Башара Асада.