Президент Украины Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram с личного телефона.

© flickr/european_parliament

Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на украинского чиновника в сфере кибербезопасности.

— В качестве меры безопасности Владимир Зеленский, который регулярно публикует военные обновления для своих более чем 700 000 подписчиков в Telegram, не использует приложение на своем личном телефоне, — сказал он.

При этом, в статье указано, что около 70 процентов украинцев используют мессенджер в качестве основного источника информации. Источники добавили, что украинские чиновники в 2024 году обсуждали введение новых ограничений в отношении платформы.

Секретными сообщениями украинские военные и должностные лица теперь обмениваются в других приложениях, например Signal, сообщила NYT. Один из источников указал на то, что Зеленский вообще не использует Telegram на личном устройстве.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире государственного СМИ заявил, что в первые дни после начала спецоперации вся украинская власть экстренно покинула Киев.

Британское издание Financial Times в октябре сообщило, что Зеленский в начале спецоперации находился в бункерах, скрываясь от российских войск.

Автор биографии главы киевского режима, американский журналист Саймон Шустер сообщал, что иностранным гражданам категорически запрещено спускаться в бункер Зеленского.

Биограф президента Украины в своей книге The Showman описал жизнь главы государства в бункере в первые месяцы после начала боевых действий в стране. По словам Шустера, Зеленский был похож на ходячий труп. До этого британская газета Times опубликовала статью, где приводятся сведения о бункере Владимира Зеленского.