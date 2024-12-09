Европа столкнулась с самой большой угрозой «со времен нацистов» из-за Евромайдана. Об этом в соцести X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

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По его словам, Евромайдан привел к незаконному перевороту, организованному ЦРУ, МИ-6 и Госдепом США.

«Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе», — подчеркнул Боуз.

Ранее журналист напомнил, что армии западных стран до госпереворота на Украине в 2014 году участвовали в маршах на Красной площади совместно с Российскими войсками. Он заявил, что госпереворот был напрямую поддержан Вашингтоном.