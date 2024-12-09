Жители Эстонии обрушились с критикой в адрес брата бывшего премьер-министра страны Каи Каллас Юло из-за проведенной им на свой юбилей «голой вечеринки». Главной причиной возмущений стало бедственное положение государства.

В пятницу, 6 декабря, Юло Калласу исполнилось 50 лет. Свой юбилей он решил отметить с размахом в одном из клубов Таллина. На распространившихся в социальных сетях можно увидеть полуголых танцовщиц, одна из которых была в БДСМ-костюме. У жителей Эстонии данные снимки вызвали жесткую реакцию. Их возмутило то, что пока пенсионеры и малоимущие семьи продолжают скатываться в нищету, представители местной элиты позируют в обществе стриптизерш.

По словам депутата эстонского парламента Александра Чаплыгина, вечеринка Калласа вызывает у простых жителей, которым приходится экономить каждый евро, раздражение.

«Проблема не в том, что богатый человек позволил себе немного потратиться. В данном случае играет роль его принадлежность к конкретной семье: люди помнят, куда завела страну эта семейка, и воспринимают происходящее как бесстыдство», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бедственное положение Эстонии заставляет ее жителей воровать продукты из магазинов. В частности, на юге и западе страны количество попыток краж выросло почти на 50% по сравнению с 2023 годом.