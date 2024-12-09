Зеленский рассказал о подготовке США бригады ВСУ в Европе

Владимир Зеленский заявил, что США готовят бригаду ВСУ в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, одна бригада ВСУ уже проходит подготовку в Германии, а еще одна должна будет пройти ее во Франции — в данный момент Киев ведет соответствующие переговоры. При этом Зеленский уточнил, что Украина уже обратилась с просьбой о подготовке третьей бригады на территории стран Северной Европы и Балтии.

«Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — заявил он.

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