Нетаньяху выступил с заявлением о Голанских высотах

Голанские высоты навсегда останутся под властью Израиля. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, Израиль «понимает огромную важность своего присутствия на Голанских высотах, а не у их подножия».

«Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», — добавил Нетаньяху.

Также он прокомментировал события в Сирии, заявив, что прекращение власти президента республики Башара Асада стало прямым следствием ударов Израиля по ливанскому движению «Хезболла» и Ирану.

«Мы меняем облик Ближнего Востока. Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — отметил премьер.

Напомним, что до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Однако по итогам войны Судного дня в 1973 году между Израилем и Сирией было заключено соглашение о перемирии и разъединении войск. Пограничная линия со стороны Сирии получила название «Браво», а со стороны Израиля — «Альфа».