Посольство Сирии в Испании сменило флаги

Посольство Сирии в Мадриде сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные с тремя красными звездами. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые флаги появились на балконе посольства, расположенного на площади Платерия-де-Мартинес. До этого там был красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами.

Отмечается, что в окнах посольства не горит свет, на телефонные звонки там не отвечают и официальный сайт не работает.

Ранее сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении президента республики Башара Асада. Позже стало известно, что бывший глава страны вместе с семьей прибыл в Москву. В РФ ему предоставили политическое убежище.