Салливан рассказал, обсуждают ли Байден и Трамп ситуацию в Сирии

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о том, обсуждает ли глава Белого дома с избранным президентом Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По словам Салливана, Байден и Трамп еще не обсуждали ситуацию в Сирии напрямую. При этом советник добавил, что команды политиков находятся в контакте по данному вопросу.

«Президенты Байден и Трамп не разговаривали напрямую с момента этих важных событий. Однако я вчера провел значительное время, информируя своего преемника, нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, и наши команды по Ближнему Востоку — как действующей, так и будущей администрации — находятся в постоянном контакте», — заявил он.

Ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.