Австрия откроет Шенгенскую зону для Румынии и Болгарии

Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что его страна одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Puls24.

По его словам, Австрия снимет вето на расширение Шенгенского соглашения, чтобы Румыния и Болгария смогли присоединиться. При этом источник уточняет, что Австрия может одобрить присоединение Болгарии и Румынии уже во время заседания Совета министров внутренних дел Евросоюза в Брюсселе, которое состоится 12 декабря.

«"Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии», — заявил он.

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Ранее Карнер заявил, что Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам.