На Украине признали самый низкий уровень рождаемости в мире

На Украине самый низкий уровень рождаемости в мире. Об этом заявила депутат, член комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, передает украинское издание «Страна.ua».

По информации министерства юстиции Украины, на которую сослалась парламентарий, в этом году с января по июнь в стране родились 87 655 человек. Вагнер отметила, что в последние годы ситуация ухудшилась.

На Украине зафиксировали самый высокий уровень смертности в мире

В январе 2024 года британская газета Times сообщала, что коэффициент рождаемости на Украине имеет самое низкое значение в мире. По состоянию на январь текущего года на одну женщину репродуктивного возраста в среднем приходилось 0,7 детей. Это является самым низким коэффициентом рождаемости во всем мире.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания военных действий в стране произойдет «бум» рождаемости. По его мнению, этому поспособствуют ситуация в сфере безопасности, возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне».

Ранее Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости.