Стало известно, как Макрон будет формировать кабинет министров

Французский региональный советник Марин Тонделье заявила, что президент страны Эммануэль Макрон будет формировать новый кабинет министров без расчета на поддержку фракции Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monde.

Такое заявление она сделала после разговора с Макроном. По словам Тонделье, французский президент больше не считает, что партия Ле Пен «Национальное объединение» способно к диалогу.

«По словам президента, это решение больше не может основываться на соглашении с "Национальным объединением". Он очень ясно дал понять, что, по его мнению, "Национальное объединение" не входит в число партий, которые готовы к диалогу», — заявила Тонделье.

Она также добавила, что 10 декабря Макрон проведет встречу с лидерами всех фракций, кроме «Национального объединения», а также партии «Непокорившаяся Франция».

«Глава государства предложил в понедельник "новый метод" построения будущего правительства, который предполагает организацию встречи различных политических сил для обсуждения программной платформы», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон может назначить нового премьер-министра Франции.