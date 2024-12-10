В Абхазии не удалось отключить интернет для борьбы с незаконным майнингом

Операторы связи не готовы отключать интернет для борьбы с майнингом, поскольку понесут большие финансовые убытки, в том числе и потому, что население будет требовать возмещения потраченных на связь средств. Поэтому отключить интернет в ночь на вторник по решению республиканского штаба по ситуации в энергетике не удалось. Об этом ТАСС рассказали в госкомитете Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

В понедельник на заседании республиканского штаба его председатель, и.о. премьер-министра Валерий Бганба сообщил, что интернет будет отключен в ночь на вторник с целью борьбы с незаконным майнингом.

"После заседания республиканского штаба в понедельник вечером состоялась встреча с операторами связи, которым рассказали о сложившейся ситуации и о решении на ночь отключить интернет. Однако они сообщили о сложностях технического характера. При отключении Сети окажется парализованной работа банкоматов, на АЗС люди не смогут расплатиться банковской картой, и многое другое. Кроме того, операторы связи сообщили, что это чревато большими финансовыми потерями для них. Абоненты, которые ежемесячно оплачивают за интернет, зная свои права, начнут требовать возмещения оплаченных средств, не исключены обращения в суд. Поэтому отключить интернет не удалось", - сказал сотрудник комитета.

Во вторник группа женщин-активистов пришла к первому вице-премьеру, министру энергетики и транспорта Джансуху Нанбе. Они высказывали недовольство ситуацией, сложившейся в энергетике страны из-за незаконной добычи криптовалюты. Женщины требовали, чтобы власти республики ужесточили борьбу с майнерами, передает корреспондент ТАСС с встречи. Нанба предложил женщинам назвать конкретные адреса, где могут стоять криптофермы, помочь тем самым силовым и другим контролирующим структурам, которые задействованы в борьбе с майнингом.

"Кто бы ни пришел к руководству страной, проблемы в энергетике в одночасье не решить, они требуют очень больших финансовых и людских ресурсов", - сказал он.

С понедельника из-за энергокризиса в Абхазии ужесточили график отключений электроэнергии. Свет в домах жителей есть бесперебойно только в ночное время с 21:00 и до 07:00, а в дневное время суток всего 4 ч. 40 минут. Власти республики считают главной причиной энергокризиса незаконный майнинг криптовалюты. Кроме того, из-за высокого потребления уровень воды в плотине ИнгурГЭС спустился ниже критического. Фактически ГЭС работает в аварийном режиме. С 1 ноября Абхазия для частичного покрытия дефицита закупает электроэнергию в РФ.