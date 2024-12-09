Стали известны кандидаты на звание «Человек года»

Журнал Time объявил список кандидатов на звание «Человек года». В шорт-лист вошли десять человек.

В частности, в список попали избранный президент США Дональд Трамп, глава Tesla и SpaceX Илон Маск и вдова блогера Алексея Навального Юлия*.

Также в шорт-лист попали принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, актер и ведущий Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, вице-президент США Камала Харрис и основатель корпорации Meta** Марк Цукерберг.

Кто из них станет «Человеком года» станет известно 12 декабря.

*физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ