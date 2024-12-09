Глава Приднестровья подписал указ о введении ЧП

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

"Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим - чрезвычайное экономическое положение - сроком на 30 (тридцать) суток", - говорится в опубликованном пресс-службой президента документе. Ожидается, что он будет одобрен Верховным советом на заседании 11 декабря.

В постановлении говорится о введении "запрета на экспорт энергоресурсов", установлении особых правил закупки природного газа и других энергоресурсов, формировании резервов топлива. Также говорится об ограничении на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств. Уточняется, что в этот период могут быть ограничены право на частную собственность и труд.

В Приднестровье запаслись углем на случай прекращения транзита газа через Украину

К введению режима ЧП в сфере энергетики готовится также Молдавия. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр республики Дорин Речан, этот режим будет введен с 16 декабря в связи с планами Украины прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января. По словам Речана, остановка подачи российского газа может спровоцировать гуманитарную катастрофу в Приднестровье, которое потребляет российское топливо в долг. Пострадает также Молдавия, которая импортирует из Приднестровья до 80% от потребляемой электроэнергии.

Ранее Речан заявлял, что Молдавия сформировала некоторые запасы газа и рассматривает возможность закупок дополнительных объемов газа для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС (Приднестровье).