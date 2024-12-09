Евросоюз может частично отменить «безвиз» для Грузии

Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявил, что альянс может отменить безвизовой режим для обладателей некоторых категорий паспортов из Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герчинского, этот вопрос может быть рассмотрен 16 декабря, когда лидеры страны Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии и действия местных властей. При этом посол отметил, что власти страны допустили «недопустимый уровень жестокости» по отношению к протестующим.

«Посмотрим, что решат страны-члены. Существует опция отмены безвизового режима для определенных категорий паспортов. Мы всегда говорили, что мы не хотим вредить населению, мы не хотим наказывать людей, которые выражают свою приверженность ценностям ЕС, которые на улицах Тбилиси и многих других городов размахивают флагами Грузии и ЕС», — заявил он.

Напомним, что протесты в Грузии начались в конце ноября — причиной народного недовольства стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Тбилиси откладывает обсуждение вступления в Евросоюз до конца 2028 года. На данный момент акции протеста у парламента проходят практически ежедневно.