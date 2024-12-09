Посол Сирии в Москве прокомментировал события в республике

Крах коррупционной системы в Сирии за считанные дни свидетельствует о ее непопулярности не только в обществе, но и вооруженных силах. Об этом в интервью RT Arabic заявил посол Сирии в Москве Башар Джаафари.

Он выразил надежду, что события в республике приведут к «мирным переменам». По мнению посла, народ Сирии способен «преодолеть все невзгоды».

«Крах коррупционной системы за считанные дни свидетельствует о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил»», — уверен Джаафари.

Он назвал побег бывшего президента Сирии Башара Асада «позорным», поскольку он произошел «унизительным образом под покровом ночи без какого-либо чувства национальной ответственности». Джаафари считает, что это еще раз подтверждает необходимость перемен в Сирии и пробуждает надежду на лучшее будущее.

Ранее сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска и свержении Асада. Бывший президент республики вместе с семьей покинул страну и сейчас находится в Москве. Ему предоставили политическое убежище.